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Мінекономіки: Херсонські кавуни отримали географічне зазначення товару

01.08.2024 / 17:27
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував географічне зазначення товару "херсонський кавун".

Це зазначення можуть використовувати баштанні культури, вирощені на піщаних ґрунтах на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області, повідомляє Міністерство економіки України.

Наголошують, що херсонський кавун має високий рівень цукру і щільний м'якуш. Його шкірка зелена, з блідо-зеленими смужками. М'якуш має колір від рожевого до насичено червоного.

Відповідний статус надає виробникам переваги у захисті своїх прав на використання такої назви та тонізації товарної пропозиції. Українське законодавство щодо цього синхронізоване з європейськими вимогами. Географічне зазначення є найменуванням місця, що ідентифікує товар, який походить з певної географічної території та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим місцем походження. Належність товару до ареалу географічного зазначення повинна містити хоча б один з етапів виробництва на визначеній географічній території.

Мінекономіки, кавун, херсонські кавуни
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