Подробиці - в матеріалі "Моєї Київщини".

Віктор Поліщук один із “провідних” підприємців України. Ще 2021-го він займав 36-місце серед найбагатших українців за рейтингом Forbes. Медійники видання тоді нарахували у нього статків на 275 млн доларів. Поліщук є власником торгово-розважального і бізнес центру “Гулівер”, а також мережі побутової техніки “Ельдорадо”.

На Київщині він прославився знищенням унікального "Радіопередавального центру" в Броварах та банкрутуванням банку "Михайлівський". Кажуть, що це було зроблено в інтересах росії та самого Поліщука.

На території ж "Радіопередавального центру" тепер багатоповерхівки. Що тут дивного? А те, що реалізували цю злочинну схему перед початком війни 2014-го. Це вплинуло на наші результати, зокрема, в інформаційній війні, бо "Радіопередавальний центр" з комплексом "Борей" дозволяв поширювати радіосигнал по всій території України, і в окупованих районах. Відомо, що на прифронтових територія України навіть зараз ловить вороже радіо, а український сигнал – ні.

У Броварах та районі взагалі багато осіб залежні від подачок олігарха. Не виключено, що в інтересах Поліщука працював і колишній голова Броварської РВА Проскочило. Так, декілька місяців тому на офіційному сайті Броварської РВА опублікували повідомлення про оголошення подяки Віктору Поліщуку. Голова військової адміністрації Павло Проскочило особисто подякував бізнесмену за надану допомогу 136 батальйону ТРО, що базується у Броварах.

Проте, на жаль, немає ні фото, ні переліку наданої гуманітарної допомоги. Для чого показуха?

Така показуха необхідна для того, щоб засвідчити присутність Поліщука в Україні, аби було залізобетонне алібі. Адже за останній час він потрапив у новини в негативному світлі: через пункт пропуску Могилів-Подільський намагалися вивезти три елітні автомобілі Rolls-Royce, вартість яких може перевищувати 100 млн грн (залежно від комплектації). Автівки через низку компаній пов’язані з олігархом Поліщуком.

Крім того, детективи Бюро економічної безпеки України нещодавно скерували до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить столичний торговий центр “Гулівер”, та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків.

Нагадаємо, що ще у червні Шевченківський районний суд Києва дозволив передати “Гулівер” в управління АРМА за клопотанням Офісу Генерального прокурора. Причина – раніше згадане кримінальне розслідування БЕБ щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Звісно, такі дії правоохоронців не влаштували Поліщука та його команду. На сайті “Гуліверу” опублікували заяву, де не погодилися із рішенням суду передати торговий центр в управління АРМА:

“Сторона захисту багатофункціонального комплексу вважає рішення таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права. Ми вважаємо, що це рішення було винесено не на підставі фактичних обставин справи, а через ймовірний тиск на суддів. Фактично – це захоплення бізнесу за сприяння правоохоронних та силових органів”.

Як вказано у цій заяві, менеджмент БФК Gulliver продовжуватиме відстоювати свою позицію в Апеляційному суді.

Свою думку у суді вирішив відстоювати не лише менеджмент “Гуліверу”, а й Віктор Поліщук окремо. Він подав позов проти АРМА через висловлювання керівниці держагенства Олени Думи. Так, Поліщук прагне захистити честь, гідність та ділову репутацію своєї дружини. Більше про це він розповів у коментарі УНН:

“Під час круглого столу Олена Дума – голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) – публічно заявила, що я та моя дружина маємо "тісні стосунки з кремлівською верхівкою", а також, що моя дружина є нібито племінницею дружини мєдвєдєва. Ця інформація є абсолютно видуманою та неправдивою” - сказав Віктор Поліщук.

Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва за головування судді Тетяни Левицької.

До слова, вже не один рік подейкують, що саме завдяки дружині Поліщук нажив свої статки. Так, про це писали СТОПКОР:

“Бізнесмен народився 1976 року на Кіровоградщині у родині медсестри та інженера й здобув фах теплоенергетика. Однак у 2000-х зумів "з нуля" нажити мільярдні статки. За інформацією СтопКору, справи Поліщука різко пішли вгору після одруження з Лілією Резвою – рідною племінницею Світлани Медведєвої, дружини російського політика та експрезидента рф Дмитра Медведєва”.

Отож, у нас закручується родинна сага. Чи мали місце росіяни, ба більше експрезидент держави терориста, у сімʼї Поліщука чи ні? Останнє слово за судом.