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План Буданова: У ГУР розкрили деталі підготовки до оборони Харкова

25.03.2024 / 13:19
Офіцер ГУР МО України з позивним "Віто" ексклюзивно для проекту "Хоробрі серця" розповів деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова, передає УНН.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області", ― сказав Віто.

Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", ― розповів Буданов.

Віто — один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

"План Буданова" ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто,  зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям",― пригадав офіцер.

За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських  загарбників, перевищила всі очікування ― привезеної зброї не вистачало.

"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", ― додав Віто.

ГУР, Харків
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