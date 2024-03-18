План Буданова: У ГУР розкрили деталі підготовки до оборони Харкова

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17:27
ISW: ІДІЛ з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол"
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14:21
МВС Молдови: Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни, яка посилилася з вторгненням в Україну
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16:20
Гутерріш закликав до негайного припинення вогню у Секторі Газа
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16:20
Кірбі: На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у москві
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Зеліков: США готуються до ймовірної великої війни на трьох театрах бойових дій
- 17:27
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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18:30
CNN: Європа може заповнити прогалину, залишену США у підтримці України
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16:25
Податкова служба розпочинає проєкт з інформування платників податків про наявність боргів
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11:14
Омельченко: Указ президента щодо подолання боргів в енергетиці не виконується в потрібному обсязі
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09:10
Нафтогаз: Модернізація ТЕЦ є одним із ключових пріоритетів на 2024 рік
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18:30
Єврокомісія: Перші кошти від заморожених російських активів можуть бути виплачені Україні вже в липні
- 18:30
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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