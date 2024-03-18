Павлюк: Український інформаційний простір скотився з єдності та згуртованості до цькування військових із ТЦК

Про це Павлюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він нагадав, що ще два роки тому, коли в України не було сучасних засобів ППО, озброєння та досвіду повномасштабної війни, біля військкоматів шикувалися черги добровольців, які бажали вступити в армію для протистояння росіянам.

Павлюк написав, що відтоді український інформаційний простір скотився з єдності та згуртованості до цькування військових із ТЦК та моральної підтримки ухилення від захисту України.

Командувач вважає, що в цьому винні блогери та вільні ЗМІ, які поширюють інформацію про "нещасних потопельників у Тисі" або загони "бойових гуцулів".

При цьому матеріали про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), особливості проходження служби та необхідність виконання військового обов'язку нібито практично відсутні в інформаційному просторі.

Павлюк додав, що окремою темою є ставлення до військовослужбовців, які працюють у ТЦК та СП.

"Сьогодні ТЦК та їхні роти охорони здебільшого укомплектовані військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитися як до ворогів та називати людоловами. Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо не приділяється найголовніший акцент: неправомірною насамперед є відмова чоловіківід свого конституційного обов'язку — захисту України?", — ставить запитання генерал.

Він також звернув увагу на тему "пакування в бус", стверджуючи, що всі матеріали про це принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків.

"Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним — один із її пунктів", — додав Павлюк.

Він закликав українців поставити запитання, кому вони "допомагають перемогти у війні", публікуючи та поширюючи сюжети про "бідних ухилянтів".