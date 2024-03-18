Федоров: На Запоріжжі активними темпами триває фортифікаційне будівництво

Про це журналістам під час виїзної наради розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

“Конструкція, яка має назву УТ-1 - це місце для розміщення техніки та укриття для екіпажу бойової машини у разі виникнення обстрілу. Враховуючи, що сьогодні основна загроза - це FPV-дрони, то зробили захід в укриття у вигляді “зигзагу”, щоб була можливість заховатись від дронів. Все будівництво ведеться в тісній комунікації з військовими, починаючи з того, що ми від них отримали завдання, де будувати і що. Ми маємо будувати те, що сьогодні є край необхідним”, - сказав він.

На будівництві задіяні фахівці й техніка. Встановлюються невибухові споруди: тетраедри або “зуби дракона”, єгоза, “плутанка”, облаштовуються ходи сполучення, вогневі споруди, зводиться комплекс укриттів.

“Сьогодні ми проїхали і побачили, що масштабне будівництво ведеться, по всій лінії фронту. Дедлайн є. Верховним головнокомандувачем поставлено конкретні строки. Щодня ми звітуємо, проводимо наради і чітко маємо відповідати за строки зведення фортифікацій. На Запорізькій лінії фронту роботу буде виконано вчасно”, - зауважив Федоров.

Представник компанії, яка здійснює технічний нагляд на ім'я Максим (повністю ПІБ не розголошують з питань безпеки) каже, що сучасніших, ніж ці фортифікаційні споруди, на сьогодні немає.

За словами підрядників, при будівництві захисних споруд використовують блоки, виготовлені з бетону спеціальної марки та арматуру, що дає міцний захист.

Також уздовж ліній оборони зведуть мінні загородження та інше.