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Кулеба: путін - патологічний брехун

25.03.2024 / 09:10
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити словам путіна і його поплічників про причетність Києва до масового розстрілу в "Крокус Сіті Холі", зазначивши, що мета цих заяв - спонукати ще більше росіян загинути у війні проти України.

"путін - патологічний брехун. Зокрема, й зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на користь таких заяв. Не дозволяйте путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета - спонукати ще більше росіян загинути в безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не тільки до українців, а й до всього Заходу", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Глава МЗС нагадав, що путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 р., катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 р., облогу школи в Беслані у 2004 р., убивства журналіста Анни Політковської у 2006 р., аудитора Сергія Магнітського у 2009 р., опозиціонера Бориса Нємцова у 2015 р. та багатьох інших критиків, а також про окупацію українського Криму російськими солдатами, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну.

Міністр зазначив, що "це лише кілька брехливих фактів із дуже, дуже довгого списку".

Кулеба
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