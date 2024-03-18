Гринчук: Постійні порушення роботи двох ліній, які живлять ЗАЕС, несуть ризик виникнення катастрофи

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає Укрінформ.

"Учорашня масова атака призвела до того, що лінія 750 кВ була пошкоджена - це найбільша лінія, яка живить ЗАЕС. На щастя, наші енергетики змогли протягом кількох годин її відновити. Сьогодні вночі через атаки була пошкоджена інша лінія 330 кВ, її також енергетики швидко відновили. Але отакі постійні порушення цих двох ліній, які живлять ЗАЕС, ставлять під постійно загрозу виникнення якоїсь ядерної катастрофи, оскільки без електрики на станції в будь-який момент можуть виникнути небезпечні процеси", - розповіла Гринчук.

Вона додала, що Україна постійно обмінюється інформацією про ситуацію на ЗАЕС з міжнародними партнерами. 22 березня відбулася зустріч високого рівня, де були присутні 130 представників міністерств і відомств інших країн, які обговорили потреби України в обладнанні, зокрема за рахунок Фонду енергетичної підтримки або додаткових внесків.

"Питання безпеки на ЗАЕС дуже турбує наших партнерів, тому що катастрофа, яка там може бути, матиме вплив не тільки на Україну, а й на сусідні країни, а також на розвиток всієї атомної галузі у світі", - резюмувала заступниця міністра енергетики.