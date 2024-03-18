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Зеленський: Якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах», то путін спробує повернути ще не одну таку ситуацію

24.03.2024 / 10:10
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент зі стріляниною в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті", унаслідок якого загинули 133 людини.

"Те, що сталося в москві, очевидно, і путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як наголосив президент, "вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни".

"Ця нікчема путін, замість того щоб займатись своїми громадянами росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - сказав він.

"Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 23 березня володимир путін у межах звернення до росіян заявив, що четверо затриманих за обвинуваченням у скоєнні теракту в Crocus Сity Hall, намагаючись утекти, рухалися в бік України, де для них було підготовлено "вікно" для переходу через кордон.

Зеленський
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