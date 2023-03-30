Резніков розповів, коли можна буде побачити танки Leopard у бою

"Ви побачите їх (танки Leopard – ІФ-У) у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вона вже планується за декількома напрямками. Це залежить від того, який найбільш підходящий момент, як вони вирішать. Також усе залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничні машини. Думаю, ми зможемо побачити їх у квітні-травні", - сказав Резніков в інтерв'ю естонській ERR.