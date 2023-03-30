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Укрзалізниця запровадила додаткові потяги до Великодня

29.03.2023 / 17:32
До Великодня Укрзалізниця запроваджує курсування низки потягів з Києва.

Про це повідомили в компанії.

На свята потяги курсуватиму з Києва до:

- Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;

- Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;

- Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57;

- Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;

- Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;

- Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

- Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Укрзалізниця
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