Опитування показало, скільки чоловіків виїхали за кордон під час воєнного стану

Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього.

Респонденти повідомили, що найчастіше чоловіки виїжджали за кордон завдяки волонтерській діяльності або давали хабаря на кордоні. 16% виїхали через оформлену інвалідність, а 15% виїхали за кордон завдяки оформленню інвалідності з наступною необхідністю догляду/опікунства на дітей/дружину/мати/батька. 14% і 13% чоловіків виїхали за межі України через навчання або бізнес-мету відповідно.

Серед іншого частіше зазначали виїзд через окуповані території/або окуповану АР Крим до Росії, а потім до Європи; виїзд в перші дні повномасштабної війни (24 та навіть 25 лютого чоловіків ще випускали за кордон України).

Майже половина учасників дослідження (46%) зазначають, що кожен з тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, має вирішувати самостійно за себе щодо повернення до України.

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.