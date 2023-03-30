Войти | Зарегистрироваться
17:25

четверг,
30 марта
Онлайн
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Країна
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Опитування показало, скільки чоловіків виїхали за кордон під час воєнного стану

29.03.2023 / 15:25
Під час воєнного стану в Україні суттєво «лімітували» виїзд за кордон чоловіків. Загалом станом на 1 березня 2023 року за «загальною процедурою» було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд. Проте 21% респондентів зазначили, що мають знайомих чоловіків, які виїхали з України без законних підстав.

Про це йдеться в опитуванні Українського інституту майбутнього.

Респонденти повідомили, що найчастіше чоловіки виїжджали за кордон завдяки волонтерській діяльності або давали хабаря на кордоні. 16% виїхали через оформлену інвалідність, а 15% виїхали за кордон завдяки оформленню інвалідності з наступною необхідністю догляду/опікунства на дітей/дружину/мати/батька. 14% і 13% чоловіків виїхали за межі України через навчання або бізнес-мету відповідно.

Серед іншого частіше зазначали виїзд через окуповані території/або окуповану АР Крим до Росії, а потім до Європи; виїзд в перші дні повномасштабної війни (24 та навіть 25 лютого чоловіків ще випускали за кордон України).

Майже половина учасників дослідження (46%) зазначають, що кожен з тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, має вирішувати самостійно за себе щодо повернення до України.

Досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки міграційних процесів та настроїв з 20 до 23 березня 2023 року.

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

опитування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 марта
29 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.