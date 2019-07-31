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Данилюк обсудил реформу СБУ с представителями Международной консультативной группы

31.07.2019 / 14:43
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел встречу с представителями Международной консультативной группы (IAG) по вопросам реформы сектора безопасности и обороны.

В ходе встречи стороны обсудили, в частности, процесс внедрения реформы Службы безопасности Украины.

Как сообщает аппарат СНБО во вторник, 30 июля, Данилюк отметил, что создание мощной Службы безопасности, которая будет выполнять, прежде всего, задачи контрразведки, является одним из неотложных приоритетов. Он также напомнил, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже готовится ряд законопроектов по реформированию СБУ и разведывательных органов.

Представители Международной консультативной группы, в которую вошли члены Консультативной миссии ЕС, офиса НАТО, представительства ЕС и посольства США в Украине, выразили поддержку инициативы по реформированию органов сектора безопасности и обороны и готовность делиться международным опытом в этом.

Источник 

СБУ, СНБО, Данилюк, реформа СБУ
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