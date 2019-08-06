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ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

06.08.2019 / 10:54
Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках на одномандатном округе №50.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОИО №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы", - говорится в сообщении.

Также комиссия поручила одномандатным избирательным округам №119 и № 210 до 5 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный".

Кроме того, принят повторно протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 119 с пометкой "Уточненный".

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ЦИК, пересчет голосов, округ №50
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