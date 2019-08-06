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Епископ Виктор (Коцаба) – о торжествах в Почаеве: Люди все время возносили свои молитвы к Небу

06.08.2019 / 10:16
Епископ Виктор (Коцаба) – о торжествах в Почаеве: Люди все время возносили свои молитвы к Небу
Торжества в Почаеве Источник: Центр информации УПЦ
По словам иерарха, людей на празднике было «просто не счесть», а сам он встретил людей, которые прибыли в Почаев с испанского острова Тенерифе

Люди стояли под открытым небом, спали под открытым небом, и все время возносили свои молитвы к Небу.

Так прокомментировал торжества в Почаеве глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на своем блоге на сайте «Корреспондент.net», сообщает Центр информации УПЦ.

«Сегодня здесь были все: и старые, и молодые; и бедные, и богатые; и здоровые, и больные, и родители, и дети. Лично мне пришлось встретить людей, которые прибыли на празднование с испанского острова Тенерифе», – написал он.

Епископ Виктор напомнил, что «этот чудотворный образ Пресвятой Богородицы особенно почитается в нашем народе. Доказывать это утверждение не имеет смысла, ведь каждый может убедиться в его правдивости очень просто – стоит только отложить все свои дела и 4 или уже 5 августа поехать в Почаевскую лавру на праздник Богородицы».

По словам иерарха, людей на празднике было «просто не счесть», а сам он встретил людей, которые прибыли в Почаев с испанского острова Тенерифе.

«Люди молились о мире на нашей родной земле, о благополучии, о здоровье своих родных и близких. И когда видишь глаза этих людей, когда смотришь на их просветленные лица, то понимаешь, что сила их веры способна преодолеть любое зло», - написал епископ.

Источник: Inpress.ua
Почаев, УПЦ
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