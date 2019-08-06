НАБУ проверит, пытался ли Кличко подкупить Богдана

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

Напомним: 30 июля председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.

Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.

По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность главы КГГА: Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1+1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его своим людям – либо Андрею Вавришу, или Александру Ткаченко.

Богдан утвержда, что Кличко не контролирует Киевсовет. и договаривается в нем со "смотрящими", а также что человек одного из "смотрящих" просил не трогать главу КГГА, а взамен предлагал поделить бюджет в 40 млн долларов.

Ткаченко заявляет, что бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а Вадим Столар и Максим Микитась, причастные к застройкам.

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