Методика викладання англійської онлайн: як проходить навчання на мовних онлайн-курсах

Сучасна реальність диктує абсолютно нові умови життя. Потрібно бути більш організованим, мобільним, і вміти якнайшвидше адаптуватися навіть до найбільш екстремальних умов. Пандемія Коронавірусу сильно вплинула на ставлення суспільства до роботи та освіти загалом, і до вивчення іноземних мов, зокрема. На сьогодні представлено безліч новітніх підходів до навчання – методик викладання англійської, які є актуальними для задоволення поточних потреб. Фахівці English Prime розкажуть про них більше.

Як проходить навчання англійської онлайн?

Далі буде розглянуто схему, відповідно до якої проходить віддалене навчання англійській мові:

Школа пропонує пройти тест на знання мови, щоб обчислити поточний рівень володіння нею. Далі відбувається ознайомлення з онлайн-платформою, проводиться інструктаж щодо процесу навчання - залежно від школи він може відрізнятися. Студент обирає курс, що відповідає його цілям, після чого отримує доступ до онлайн-уроків - індивідуальних або групових - а також мультимедіа матеріалів, які знадобляться для виконання домашніх завдань. Заняття проводяться за конкретним розкладом – день та час. Після закінчення курсу студент в обов'язковому порядку складає підсумковий тест. Якщо складання проходить успішно, видається сертифікат про закінчення курсу з підтвердженням отриманого рівня.

За необхідності студент може перейти на новий курс, рівнем вище. Якщо ж тест не вийшло скласти, студент може продовжити проходити навчання на поточному рівні доти, доки не складе тест успішно.

Сучасні технології онлайн-навчання англійської

На сьогоднішній день є кілька різних технологій для проведення дистанційних уроків. Серед них:

Skype і Zoom. Це програми, в яких зручно проводити відеоконференції, що чудово підходить для групових занять. Ідеальний вибір, як для усної практики, так і для читання, за умови, що кількість людей у групі не перевищує 8 осіб. Зв'язок зазвичай можна отримати через сайт.

Чати в месенджерах. Чудове рішення для відпрацювання граматики та письмового мовлення у форматі обговорень або невеликих творів.

Для надсилання великих текстів або домашніх завдань зазвичай використовується і-мейл.

Що стосується аудіювання, його можна відпрацьовувати за допомогою коротких роликів на YouTube. Після перегляду відео, студент може відповісти на запитання викладача як усно, так і письмово, будь-яким із перелічених способів.

Ще один варіант дистанційного навчання - це заздалегідь записані відеолекції, робота зі скачаними матеріалами, підготовка проектів за заданими темами.

Методи навчання англійської мови онлайн

Ці сучасні методи викладання англійської мови найчастіше застосовуються викладачами для дистанційного навчання.

Метод Біркенбіля

Пропонує вивчати мову так, як це роблять маленькі діти. У цьому випадку ключова увага приділяється слуховому сприйняттю:

Прочитання тексту іноземною з одночасним прослуховуванням. Пасивне прослуховування англійською. Промовляння, читання і написання іноземною.

Чудовий варіант для тих, хто звик до інтуїтивного вивчення мов.

Метод Каллана

Одна з традиційних методик вивчення англійської за допомогою аудіювання, промовляння і повторення лексики та різних граматичних структур. Підходить для занять у групі з 5-10 осіб. Залучення до процесу навчання проводиться безпосередньо через усне мовлення, за рахунок чого всі помилки можна виправити відразу за місцем. Матеріал буде на повторі доти, доки учні не засвоять його на всі 100%.

Метод Олендорфа

У цьому випадку методика викладання англійської онлайн орієнтована повністю на усне мовлення. Першочергово вчитель пояснює студентам ключові граматичні правила і слова, які будуть задіяні далі. Подана інформація використовується в парі запитання-відповідь. Саме в такий спосіб ведеться мовленнєва практика з невеликою кількістю основної теорії.

Крім уже згаданих методів для онлайн навчання використовуються також такі варіанти:

Dogme style. Підійде любителям легкого спілкування на прості повсякденні теми. На уроках не використовуються підручники, немає жодного чіткого плану. Викладач виконує роль керівника, стимулюючи учнів до спілкування, пропонуючи теми, допомагаючи підтримувати розмову, зрідка поправляючи.

Inquiry - based learning. Метод зазвичай використовується для спеціалізованих курсів англійської. Наприклад, тільки для подорожей або для представників якоїсь професії. Відповідно до методу визначаються і опрацьовуються найважливіші моменти, орієнтовані на конкретний результат. При цьому не зачіпаються жодні сторонні теми.

Task-based learning. Використовується ведення діалогу через постановку реальних життєвих ситуацій, наприклад, у магазині, на пошті тощо. Із самого початку студентам надається конкретний приклад, на базі якого вибудовуються подальші діалоги.

На сьогодні навіть серед сучасних методик викладання англійської мови не існує жодного універсального варіанту. Кожна людина індивідуальна, тому темп та інтенсивність навчання також мають бути максимально адаптовані під конкретні потреби.