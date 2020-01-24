Митрополит УПЦ отметил, что украинцы выбирали Президента, а не Патриарха

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не скрывал факт, что не является христианином, поэтому православным следует не прибегать к скептицизму, а помнить, что выбирали они не Патриарха, а Президента.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментируя новость о том, что Зеленский молился у Стены плача.

«В СМИ появились фотографии того, как наш Президент молится в кипе возле Стены плача. Сразу же посыпалась масса язвительных высказываний по этому поводу. К сожалению, среди их авторов есть и православные христиане. […] в отношении православных скептиков я, как архиерей, обязан высказать свое мнение.

Мне хочется, прежде всего, напомнить всем, что мы выбирали Президента, а не Патриарха. Поэтому писать свои негативные отзывы по поводу его молитвы, как минимум, бестактно», - написал митрополит Лука.

Запорожский архиерей отметил, что Президент равно отдален от всех конфессий.

«Слава Богу, что у Владимира Зеленского есть […] религиозные чувства. Слава Богу, что за тот период, который он находится у власти, Президент не проявил себя гонителем православных. В отличие от своего предшественника, который позиционировал себя, как христианин, молясь при этом где угодно и с кем попало, и реализуя адский план разрушения нашей страны и истинной веры.

Владимир Зеленский никогда не скрывал того, что он не является христианином. Президент не пытался обманывать свой электорат во время выборов, позируя перед камерами со свечей в руках в каком-нибудь из киевских храмов. При этом за время своего правления он четко показал, что равно отдален от всех конфессий. Владимир Зеленский не стал, как большинство его предшественников, делать вояжи по храмам в дни больших праздников, […] проявил уважение ко всем верующим, посетив глав всех крупных Церквей и религиозных организаций Украины», - подчеркнул владыка Лука.

Митрополит пожелал «всем православным христианам нашей страны, чтобы они молились за нашего Президента и подчинялись ему во всем, что не будет идти вразрез с нашей христианской совестью и канонами нашей Матери – Церкви».