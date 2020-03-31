В Италии случаи заражения новым коронавирусом превысили отметку в 100 тысяч. За сутки - 812 летальных исходов

Об этом сообщили в понедельник, 30 марта, в управлении гражданской обороны страны.

Так, за сутки выявили 4050 инфицированных новым коронавирусом, что является самым низким приростом заболевших с 17 марта.

Кроме того, зафиксировано еще 812 летальных исходов. Таким образом, всего в стране скончались 11591 человек с коронавирусом.

В управлении отмечают, что за сутки выздоровели еще 1590 заразившихся, что является "самым высоким показателем c начала (действия - ред.) режима чрезвычайного положения".

Всего в стране от коронавируса излечились более 14,6 тыс. инфицированных.

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