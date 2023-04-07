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Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet

07.04.2023 / 13:00
Як не заплатити 235 мільйонів податків та зробити на цьому піар: кейс компанії Favbet
Після початку повномасштабного вторгнення багато компаній влаштували справжні змагання, намагаючись переплюнути одна одну у справі допомоги армії.

Не став винятком гральний бізнес, адже гроші там крутяться великі, а сам ринок дуже компактний. Однак, як виявилося, деякі компанії намагаються в такий спосіб «замолити» старі гріхи.

«Український бюджет одержав ще 117 мільйонів від FAVBET. Компанія вкотре сплатила ліцензію». Абсолютно однакові матеріали з таким заголовком наприкінці минулого року опублікували багато українських ЗМІ.

Безумовно, такі надходження до бюджету (а тим більше – під час війни) – це чудово. Але диявол, як відомо, у деталях. А саме, у словах «вкотре».

З публікацій не зрозуміло, про яку саме ліцензію йдеться. Однак зазначена у статтях сума дає зрозуміти, що FAVBET сплатив букмекерську ліцензію. Цю інформацію також підтверджує Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ). То в чому ж проблема? А в тому, що таку ліцензію компанія сплатила вперше. Це можна легко перевірити, зайшовши на сайт регулятора. На даний момент офіційні дозволи на ведення букмекерської діяльності мають лише чотири гравці, три з яких уже в санкціях РНБО - і FAVBET, як ключового букмекера в списку ліцензіатів немає. Можливо, компанія вирішила розширити список доступних гравцю послуг і поринути у світ гемблінгу? Знову ні.

Справа в тому, що FAVBET вже багато років надає послуги беттингу своїм клієнтам, але робить це «в чорну». Ситуація могла б змінитись після легалізації грального бізнесу, але ні - компанія вирішила не витрачатися на дорогу ліцензію, натомість купивши лише дозвіл на ведення діяльності у сфері онлайн-казино. Що найкумедніше, це підтверджує сам менеджмент компанії.

«Як відповідальна компанія та один із лідерів ринку, цього року FAVBET не тільки виробляє регулярні ліцензійні платежі, а й збільшує обсяги ліцензування своєї діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу», – цитує видання «Дело» CLO компанії FAVBET Михайла Приходька у матеріалі від 30 грудня 2022 року.

«Збільшення обсягів ліцензування» - це і є купівля ліцензії беттингу, без якої компанія чудово працювала більше двох років. Підтвердити це дуже просто, зайшовши на один із численних сайтів, де зібрані відгуки про букмекерські контори.

 

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«Відмінна букмекерська компанія! Швидкий висновок, зручна служба підтримки, прийнятні коефіцієнти, хороша лінія, зручно, всього вам найкращого, вітаю вас із наступаючим новим роком», - пише наприкінці 2020 року користувач Владислав Курмей - а у відповідь отримує слова подяки від офіційного представника компанії.


Два роки, які FAVBET працював у тіні, коштували українському бюджету щонайменше 235 мільйонів гривень. І у 2022 році, який став найтрагічнішим у сучасній історії України, цим грошам знайшлося б гідне застосування. На тлі цього виглядає смішною та лицемірною спроба зробити піар на тому, що компанія нарешті вирішила сплачувати податки.

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