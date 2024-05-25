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НБУ: Найгостріше в Україні відчувається брак представників робочих спеціальностей

31.05.2024 / 12:16
Національний банк констатує, що бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

Про це йдеться в матеріалі НБУ, передають Українські Новини.

Відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників. Про це свідчить стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

Водночас кількість резюме зменшилася, а бізнес скаржиться на нестачу персоналу.

Найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі.

Ключовий чинник – це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація.

Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам.

Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати.

Унаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.

На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття – з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат.

За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.

НБУ
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