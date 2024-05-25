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У США будують завод з виробництва снарядів для України, - ЗМІ

31.05.2024 / 13:19
У штаті Техас завершується будівництво заводу, який незабаром вироблятиме 30 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щомісяця. Очікується, що ці боєприпаси отримуватиме Україна.

Про це пише New York Times, передає УНН.

Зазначається, що це перший новий великий завод Пентагону, побудований після повномасштабного вторгнення рф в Україну. У виданні кажуть, що підприємство зосереджене на снарядах для 155-міліметрових гаубиць, які стали ключовими у військових діях в Україні.

Будівництво заводу розпочали нещодавно. Лише рік тому околиці в Північному Техасі були просто ґрунтовим полем, але мільйони доларів від Конгресу допомогли компанії General Dynamics за 10 місяців майже завершити будівництво.

Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат на 2022 та 2023 фінансові роки та включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру.

У NYT нагадують, що минулого року Пентагон поставив ціль виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Наразі існуючі заводи разом виготовляють близько 36 тисяч снарядів на місяць, а нове підприємство в Техасі забезпечить ще 30 тисяч, коли вийде на повну потужності.

Очікується, що решту боєприпасів вироблятиме оборонна фірма з Огайо.

завод, Техас, боєприпаси
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