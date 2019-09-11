Войти | Зарегистрироваться
09:29

среда,
11 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Украинские полярники нашли "затерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде

11.09.2019 / 09:08
Украинские полярники нашли «затерянную» ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где расположена украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворди - нам повезло: мы нашли вход в «затерянную» пещеру», - сообщил руководитель 24-й Украинской антарктической экспедиции Игорь Дикий.

Украинские полярники нашли «потерянную» ледниковую пещеру в Антарктиде / Фото: mon.gov.ua
Как отмечается, оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров.

"В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований на наличие вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более детального анализа в лабораториях Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало, то есть точно принадлежит не пингвину. Исследователи еще будут выяснять, чьё это перо и сколько ему лет. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину при возвращении экспедиции.

Источник 

пещера, Антарктида, полярники
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 сентября
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.