Неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда" в центре Киева

Об этом сообщает Информатор.

Здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ОАО "Мостобуд". Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ. - Ред.). Как рассказали полицейские, предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как часть некоторых офисов сдаются в аренду.

Ночью движение на улице Паньковской было перекрыто. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы. Также дежурили медики и спасатели. Детали случившегося выясняются.

Как пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники, правоохранители разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве был введен оперативный план "Сирена".















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