Крест против радуги: как в Киеве прошел Марш равенства

По разным оценкам, в КиевПрайде приняли участие от трех до восьми тысяч человек, контракция собрала полторы сотни протестующих.

Накануне проведения Марша равенства в Киеве ряд националистических и религиозных организаций заявили, что будут блокировать "гей-парад". За день до шествия в поддержку прав ЛГБТ около сотни активистов заняли парк Тараса Шевченка. По ходу следования марша они повесили баннер "Содомия – дорога в ад", а на площади перед Красным корпусом национального университета установили сцену с деревянными крестами.

Ночь перед Прайдом прошла без происшествий. Ближе к утру периметр проведения марша окружили больше тысячи силовиков, близлежащие улицы они перекрыли машинами и металлическими заграждениями. Полиция специального назначения стройными колоннами ходила через парк, отрабатывая маневры.

Девушка в вышиванке с плакатом "Папа, мама – наше все" передавала полицейским "привет от родителей" и пыталась вручить им брошюры "против гомодиктатуры". Осознав, что правоохранители ее игнорируют, активистка начала засовывать листовки в каски.

Митинг у Красного корпуса состоял из двух частей: националистов, которые готовились к драке с полицией, и верующих, отгонявших "злой дух" молитвой. Правые то и дело пытались обратить на себя внимание силовиков, хотя в разговорах между собой признавали, что в случае противостояния шансов у них нет.

– Полиция! Пофоткаться с людьми можете? – задирал проходящую мимо колонну один из них.

– Мы не "селфики", – нестройным хором засмеялись силовики.

На рассвете протестующие устроили молебен, поблагодарив бога за то, что "пережили эту ночь", и попросив его "дать сил для битвы". К восьми утра на периметр начали заходить участники Марша равенства, среди них и заграничные гости.

Они с интересом разглядывали противников и фотографировались на фоне плакатов с надписями "Украина – не Содом" и "Папа, мама – хорошо. Папа, папа – плохо". Особый восторг у сторонников Прайда вызвал мужчина с большим переносным транспарантом "Защитим детей от п...в".

Из микроавтобуса начали выгружаться травести-дивы и позировать журналистам. К ним сразу же подбежала женщина с истошным криком: "Огонь духа святого на вас! Покайтесь и веруйте в Иисуса Христа!". Ее соратник принялся выпытывать у одной из артисток как ее зовут: Маша или Миша? Конфликт разрешила полиция коммуникации. Гнев протестующих переключился на силовиков.

– Я и смерть – это константа! – объяснял один из них полицейскому. – Вы полиция демагога, а не диалога!

– Мы сюда приехали, чтобы показать, что мы не страшны, что нас не нужно бояться. Обычно пугают, что мы придем за детьми, но мы пришли дарить радость, улыбки и красоту, – рассказывала в это время травести-дива журналистам.

К девяти утра националисты и верующие покинули свой лагерь под Красным корпусом и выдвинулись по направлению к точке сбора участников Прайда. Дорогу им преградили силовики, выставив тройной кордон, подкрепленный конной полицией.

Фото: КиевПрайд 2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Протестующие начали выкрикивать "Слава Украине! Смерть врагам! Украина – не Содом! Помни, чужестранец: здесь хозяин – украинец!". Впереди колонны они поставили большой деревянный крест и транспарант с надписью: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности".

Тем временем, мужчина за оцеплением через мегафон возмущался тем, что "тысячи людей не смогли попасть сегодня в храмы", потому что силовики перекрыли центр Киева. Он отметил, что у ЛГБТ-сообщества есть права и они могут "заниматься любовью как хотят, но у себя в квартирах, не пропагандируя это на улице".

– Сейчас происходит пропаганда однополой диктатуры. Потом толерантность закончится тюрьмами для христиан, для всех, кто не согласен. У вашей идеологии нет жизни и будущего, она есть только у семьи, веры в бога и любви между мужчиной и женщиной, – добавил выступающий.

На своих оппонентов участники Марша равенства практически не реагировали, разве что посмеивались над особо фанатичными женщинами, которые обещали собравшимся дорогу в ад.

Представитель оргкомитета "КиевПрайд" Виталий отметил, что в этом году Марш равенства собрал больше участников, чем в предыдущих. Он считает, что люди из года в год чувствуют себя более свободными.

– Людей становится больше, они более открыты, значит свобода есть. Люди могут почувствовать себя на этом марше в безопасности, они могут спокойно пройти по улицам, открыто заявить о себе и своих проблемах, – объяснил мужчина.

Прайд традиционно собрал не только представителей ЛГБТ-сообщества, но и тех, кто выступает за их гражданские права. Отдельно шли родители детей, совершивших каминг-аут. Среди участников Прайда нередко можно было заметить семейные пары с детьми, которые идентифицировали себя как гетеросексуалов.

Ольга и Сергей пришли на прайд впервые, с собой взяли маленького ребенка в коляске. Участница Марша равенства объяснила, что выступает за равные права для всех людей, независимо от пола и самоидентификации.

– Хочу, чтобы ЛГБТ могли свободно передвигаться по городу и держаться за руки, без оцепления и усиленной охраны, – добавила Ольга.

Ноу-хау марша в этом году – колонна военных и волонтеров. В руках они держали картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".

Организатор колонны Виктор Пилипенко пошел на войну добровольцем в составе батальона "Донбасс" в 2014 году, прошел бои в Широкино. Он рассказал, что в марше должны были принять участие намного больше открытых геев и лесбиянок среди военных, но они вынуждены были отменить поездку из-за обострения на фронте.

– Мы пришли сюда отстоять права человека. Мы сражаемся за свободу Украины и каждого гражданина. Каждый украинец должен понять, что ЛГБТ-люди есть в армии и они тоже его защищают, – уточнил доброволец.

Шествие стартовало в десять утра. Правоохранители заблокировали националистов в парке Шевченко, предотвратив переход словесного конфликта в силовую фазу. Прайд прошел через бульвар Шевченко на улицу Терещенковскую, а оттуда к метро "Театральная" через улицы Льва Толстого и Пушкинскую.

Фото: КиевПрайд 2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центр Киева заполонили радостные возгласы, аплодисменты и речевки "Наша традиция – это свобода", "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Права человека превыше всего". Из-за оцепления их пытался перекричать озлобленный мужской голос, призывая покаяться.

– Особенно позорно, что в этом шабаше принимают участие представители некоторых дипломатических миссий. Это большое унижение для Украины на международной арене, – заявил он.

Дипломаты ответили противнику Прайда дружной речевкой "All people – all free" ("все люди - все свободны"). Среди прочих в акции приняли участие посол Канады Роман Ващук и депутат Европарламента Ребекка Хармс. В то же время РБК-Украина не удалось в этом году разыскать на марше украинских политиков.

– Очень важно, что в демократии вы защищаете плюрализм и различные точки зрения. Как и в предыдущие годы, так и в этом году полиция готовится защищать Прайд. Горжусь тем, насколько Украина готова защищать права, – сказала Хармс журналистам.

Двое протестующих все же смогли прорваться к участникам марша и пытались уничтожить их плакаты. Однако силовики вовремя сориентировались и вывели нападавших. Перед прайдом также был обнаружен автобус с фекалиями, которые националисты планировали использовать на контракции. В ходе превентивных действий полиция задержала девять человек.

– На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "говнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета, – рассказал глава полиции города Киева Андрей Крищенко.

Непосредственно во время Марша равенства задержания не проводились, заявили в правоохранительных органах. Руководители силовых структур также отказались назвать точное количество полицейских и бойцов Нацгвардии, привлеченных к охране общественного порядка на прайде. Крищенко отметил, что по предварительным оценкам на акцию пришли свыше трех тысяч человек. Организаторы марша в свою очередь насчитали восемь тысяч участников.

Прайд закончился возле входа на станцию метро "Театральная". Для участников был зарезервирован специальный поезд и десяток автобусов. Организаторы убедительно просили всех избавиться от радужной символики перед эвакуацией, ведь радикалы обычно устраивают сафари на ЛГБТ-активистов после прайда.

– Не могу понять, сколько им заплатили, чтобы вот это ходить? Не может же быть столько людей, у которых эта мутация. Не может же полмира быть таким, – причитала продавщица в киоске на "Театральной", наблюдая за финалом прайда. За окном ее магазина радужное море плавно превращалось в серую массу "нормальных людей".

Владислав Красинский

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