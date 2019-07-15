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Тысячи верующих УПЦ прибыли на торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского на его родине

15.07.2019 / 10:05
Тысячи верующих УПЦ прибыли на торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского на его родине
Торжества в честь преподобного Амфилохия Почаевского Источник: Центр информации УПЦ
Перед началом Литургии был отслужен водосвятный молебен с акафистом преподобному Амфилохию

В селе Малая Иловица Шумского района Тернопольской области, на родине преподобного Амфилохия Почаевского, 13 июля была совершена Божественная Литургия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Свято-Успенской Почаевской лавры, Богослужение в селе, где родился и вырос святой, возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. Ему сослужили наместник Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов и представители духовенства.

Перед началом Литургии был отслужен водосвятный молебен с акафистом преподобному Амфилохию. Богослужебные песнопения исполняли большой лаврский хор и хор местного храма.

Во время посещения малой родины преподобного Амфилохия, паломники имели возможность побывать в доме, где вырос и провел последние годы своей жизни преподобный.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Тернопольская область
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