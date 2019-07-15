ЦИК впервые обнародовала фото всех мажоритарщиков

Об этом сообщает движение "Честно".

"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения Движения ЧЕСТНО, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас уже доступны фотографии 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах.

Как сообщалось, в Украине 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

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