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ЦИК впервые обнародовала фото всех мажоритарщиков

15.07.2019 / 09:43
Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Об этом сообщает движение "Честно".

"Такой шаг, на который ЦИК пошла после соответствующего обращения Движения ЧЕСТНО, позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас уже доступны фотографии 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах.

Как сообщалось, в Украине 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Источник 

выборы, ЦИК, мажоритарщики
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