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Єрмак: 100% населення росії відповідальні за війну в Україні

05.06.2023 / 11:14
За війну, розв'язану росією проти України, відповідальним є все населення країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову.

"Немає хороших росіян, поганих росіян. Сьогодні вони всі відповідальні. 100% населення росії відповідальні за війну в Україні", - заявив Єрмак.

На його думку, є різна міра відповідальності є вбивці, які мають повністю відповідати за свої злочини, і є люди, які просто мовчали, але завдяки їхньому мовчанню сталася війна.

"Після 24 лютого вже не можна бути і там, і там. Світ розділився на добро і зло. Дуже важливо, щоб кожний російський солдат, який прийшов на українську землю, знав, що його діти, його дружина, його родина повинні бути персонами нон ґрата в цивілізованих країнах", - додав Єрмак.

Єрмак, Комаров
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