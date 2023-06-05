Лубінець закликав світ засудити дії росії та підтримати українську формулу миру

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Президентка Грузії пропонує випустити Саакашвілі
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У росії почнуть ставити на військовий облік без особистої явки громадян до військкомату
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МО Британії: росія посилює репресії через використання синьо-жовтих кольорів
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Коваленко: російський ВПК зміг наростити виробництво ракет
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FT: ЄС розробляє план фінансування України на 4 роки
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Що таке VPS/VDS сервер і як він може допомогти вашому бізнесу03.06.2023 / 00:48VPS (Virtual Private Server) та VDS (Virtual Dedicated Server) – це віртуальні сервери. VPS розділений між кількома клієнтами та дозволяє заощадити кошти, водночас ресурси можна докуповувати, якщо проєкт зростатиме. VDS корисний для компаній, які не хочуть залежати від «сусідів» – інших клієнтів. Як і VDS-, так і VPS-сервер повністю симулюють роботу окремого фізичного сервера. Водночас віртуальний сервер завжди має гарантований мінімум потужностей, що не змінюється від навантаження на інші сайти на фізичному сервері.Последние новости рубрики
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