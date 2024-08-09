ЦНС: На ТОТ окупанти забеспечують школи пропагандистськими підручниками для вивчення “правильної” історії

Про це повідомляє Центр національного спротиву в Телеграмі, передає Укрінформ.

Так, за даними ЦНС, Кабардино-Балкарія передасть Херсонській області 1200 нових підручників. Зокрема, у них є такі теми, як історія Росії з 1914 по 1945 рік, «1945 рік - початок XXI століття» та «Всесвітня історія». Передадуть також банери з окупаційною символікою для оформлення шкільних приміщень.

Як зазначають у ЦНС, це є частиною зусиль окупаційної адміністрації з нав’язування своєї версії історії та культури в українських школах, що перебувають під тимчасовою окупацією. «Таким чином росіяни продовжують свідому політику зміни ідентифікації українських дітей, що підпадає під визначення геноциду», - зауважують у Центрі нацспротиву.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про вчителів-пропагандистів, аби ніхто з них не уникнув відповідальності.