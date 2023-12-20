Марченко розповів про можливий перехід України на військові рейки

Про це під час дискусійної панелі "2024: виклики і перспективи" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна будує власні військові спроможності, розвиває мілітарні індустрії, що визначатиме тренд 2024 року, сказав Марченко. За його словами, такі зміни можна вважати переходом економіки держави на військові рейки. Якщо війна буде довше та перетне 2025 рік і далі, в Україні буде необхідність адаптації до нових умов, наголосив Марченко. На думку міністра фінансів, повноцінний перехід на військові рейки неминучий, якщо не обмежити споживання імпортних товарів, що передбачає жорсткі зміни для всього суспільства.

"Скажу як міністр фінансів, що військові рейки — це не тільки про військову індустрію, це і про розуміння суспільства, що в нас війна. На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли в нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на військові рейки. Це обмеження суспільного споживання. Нам потрібно зменшити його в декілька разів, тому що ми споживаємо в основному імпортні товари й послуги, це визначає наш економічний потенціал", — підкреслив Марченко.

На сьогодні суспільство не готове до таких обмежень, але це потенційний сценарій: "Можуть бути інші податкові режими, інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися і, думаючи про 2025 рік, маємо закладати відповідні сценарії", — сказав Марченко.