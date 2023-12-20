Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про українців

Про це повідомляє Deadline, передає Укрінформ.

Зйомки фільму "Ми вдома" (We Are Home) проходили на Львівщині, у місті Сколе. У стрічці розповідаються історії кількох дітей з різних куточків України, які через війну мусили виїхати зі своїх домівок. Стівен Фрай прочитав закадровий текст у фільмі.

Режисер стрічки Антон Чистяков, продюсер – відома британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс.

"Для мене велика честь, що Стівен погодився озвучити наш документальний фільм. Я написала Стівену особистого листа, в якому детально описала проєкт і неймовірну команду, яку ми залучили до роботи над проєктом", - сказала Ріс.

Фільм ще не вийшов у прокат, наступного року планується його фестивальний показ.