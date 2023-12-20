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Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про українців

19.12.2023 / 10:12
Британський актор і письменник Стівен Фрай долучився до створення документального фільму про українців, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Про це повідомляє Deadline, передає Укрінформ.

Зйомки фільму "Ми вдома" (We Are Home) проходили на Львівщині, у місті Сколе. У стрічці розповідаються історії кількох дітей з різних куточків України, які через війну мусили виїхати зі своїх домівок. Стівен Фрай прочитав закадровий текст у фільмі.

Режисер стрічки Антон Чистяков, продюсер – відома британська акторка Кейлі-Пейдж Ріс.

"Для мене велика честь, що Стівен погодився озвучити наш документальний фільм. Я написала Стівену особистого листа, в якому детально описала проєкт і неймовірну команду, яку ми залучили до роботи над проєктом", - сказала Ріс.

Фільм ще не вийшов у прокат, наступного року планується його фестивальний показ.

Чистяков, Фрай
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