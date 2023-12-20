Войти | Зарегистрироваться
11:56

среда,
20 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Юсов прокоментував виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті Залужного

19.12.2023 / 09:10
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи виявлення пристрою для прослуховування в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив, що в такий спосіб ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію про плани українських сил.

"Це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, Служба безпеки України, насамперед мають розібратися, встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, оскільки такі інструменти завжди дешевші й часто економлять велику кількість ресурсів, зокрема й на полі бою", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що всьому українському суспільству потрібно бути "пильним і уважним".

"Очікуємо результатів розслідування", - сказав Юсов.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що місце його дислокації, в якому раніше було знайдено технічний пристрій для отримання інформації, він давно не використовував.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила в неділю кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Залужного. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленого передання аудіозаписів не виявлено. Пристрій буде передано на експертизу.

Юсов, Залужний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 декабря
19 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.