Андрій Хливнюк про війну: Ми в першому ряду і ми бачимо весь цей п*здець на власні очі

Про це він сказав в інтерв'ю проєкту "Пряма червона".

"Ми лише на початку. Ще навіть антракту не було. Це перший акт. Ми в першому ряду і ми побачимо весь цей п*здець на власні очі. Це тільки-тільки початок. Це моя особиста думка. Я не військовий експерт, може і завтра закінчиться війна. Моя думка, що це надовго. Як мінімум на все наше життя з вами", - вважає музикант.

Він наголосив, що ЗСУ мають бути для українців першим пріоритетом.

"Це моя думка, просто будемо в стані з вами такому жити. Наші збройні сили мають бути нашим першим пріоритетом", - сказав Хливнюк.

Він наголосив, що російські окупанти, з якими воюють українці - це не "алкаші в шапках-ушанках", а "затяті вороги".

"Наші вороги - це не алкаші в шапках-вушанках. Це затяті вороги, які мають ресурс людський і ресурс, на жаль, матеріально-технічний. Для когось із них це сафарі, хтось свідомо розуміє, що їхня війна - це неправильно, а хтось "Мы за Россию, мы в интересах России" і весь цей двіж. І наша мета від них відбитися, знищити їх", - наголосив Хливнюк.

Також музикант пояснив, чому відкрито говорить про те, що війна надовго. Таким чином Хливнюк хоче зазначити, що українці не мають жити в очікуванні, а мають бути в стані реагувати на сьогоднішні виклики, які перед ними виникають.

"Тому що психіка людини так влаштована. Якщо ти будеш чекати чогось, жити вчора, намагатися прокинутись позавчора, тобі буде дуже погано. І ти, швидше за все, будеш в неадекваті і не зможеш реагувати на ті виклики, які сьогодні тобі накидують", - пояснив він.

Він зазначив, якщо людина прийме цю реальність, то будут шанси вплинути на цю ситуацію.

"Якщо ти погодишся, приймеш, що реальність тепер така, її треба змінювати, але вона вже от така і це надовго. З цим треба жити. Тоді й будуть шанси вплинути на цю ситуацію, не просто сидіти чекати, що може пропустить. Ми всі, кожен на своєму рівні, хто як може, мусимо долучитися до цієї війни, в різній спосіб, для того, щоб вона закінчилась. Ми не можемо просто перечекати, це нереально", - вважає Хливнюк.