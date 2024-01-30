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Галущенко: Відключення електроенергії за несплату є справедливим, оскільки з боку споживачів помітні зловживання

01.02.2024 / 10:15
Скасування заборони на відключення електроенергії за несплату є справедливим, оскільки з боку промислових і побутових споживачів помітні зловживання, йде накопичення боргів у регіонах, які не потерпають від російської агресії, як фронтові області.

Про це на брифінгу в Харкові сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми з початком великої агресії ввели мораторій, зараз є деякі експерти, які кажуть, що це була помилка. Я вважаю, що це було правильне рішення. Тому що пішла велика агресія, ми не розуміли впливи на систему, чи будуть люди мати можливість платити. Що сталося далі? Минулого року, на жаль, ми побачили, що почали зловживати мораторієм: є регіони, які віддалені від бойових дій, і вплив бойових дій мінімальний, або його взагалі прямого немає (безумовно, ракети, "Шахеди" літають по всій території України), але люди почали не платити, користуючись мораторієм. Я вважаю, що скасування мораторію – це про справедливість. Тому що несправедливо, коли жителі Харківської області, які під постійними обстрілами, сплачують краще, ніж жителі регіонів, які не мають безпосереднього дотику до військових дій", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що Чернівецька область на сьогодні має борг понад мільярд гривень, стрімко росте заборгованість Київщини.

“Київська область теж зазнала суттєвого впливу, але, знову ж таки, ми говоримо про 2023 рік і тенденцію нарощування боргів”, - зазначив міністр.

Галущенко
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