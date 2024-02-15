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У НАТО вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні

16.02.2024 / 14:21
Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні.

Про це заявив журналістам у Брюсселі високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності.

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

"Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", – заявив представник керівництва Альянсу.

Ключовою умовою для значного наступу рф в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.

"Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – переконаний посадовець.

Представник НАТО наголосив, що це не суперечить активізації бойових дій на окремих ділянках фронту – на думку НАТО, рф свідомо обрала саме такий шлях.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається у Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", – підкреслив він.

У НАТО, утім, не мають інформації, чи не розпочнеться мобілізація після виборів, що свідчитиме про початок підготовки до подальших дій.

НАТО
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