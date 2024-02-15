Столтенберг: США не припинять своєї участі в НАТО

Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі, коментуючи заяви 45 президента Дональда Трампа про ймовірний перегляд ролі США в НАТО.

За словами Столтенберга, він не вважає ймовірним припинення участі США в НАТО. Генсек НАТО очікує, що Сполучені Штаті Америки залишаються сильною складовою, і є три ключові причини. Серед них:

збереження лідерства – в національних безпекових інтересах США;

є сильна двопартійна підтримка НАТО в американському Конгресі;

критика звучить не на адресу НАТО, а окремих європейських країн-членів.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО утримався від критики на адресу Трампа, яка лунала від нього останніми днями.