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Столтенберг: США не припинять своєї участі в НАТО

16.02.2024 / 18:30
Наймовірніше Сполучені Штати Америки не припинять своєї участі в НАТО. Є три ключові причини, чому США надалі залишатимуться в Організації Північноатлантичного договору.

Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі, коментуючи заяви 45 президента Дональда Трампа про ймовірний перегляд ролі США в НАТО.

За словами Столтенберга, він не вважає ймовірним припинення участі США в НАТО. Генсек НАТО очікує, що Сполучені Штаті Америки залишаються сильною складовою, і є три ключові причини. Серед них:

  • збереження лідерства – в національних безпекових інтересах США;
  • є сильна двопартійна підтримка НАТО в американському Конгресі;
  • критика звучить не на адресу НАТО, а окремих європейських країн-членів.

Під час пресконференції генеральний секретар НАТО утримався від критики на адресу Трампа, яка лунала від нього останніми днями.

США, НАТО, Трамп, Столтенберг
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