Байден: Унаслідок бездіяльності Конгресу росіяни здобули перші помітні успіхи в Україні

"Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів росії за останні кілька місяців", - ідеться в заяві.

Зазначається, що Байден наголосив на необхідності того, щоб Конгрес терміново ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

"Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету й територіальної цілісності України, а також необхідність покласти витрати на російський уряд, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії", - наголошується в заяві Білого дому.