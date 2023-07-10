Войти | Зарегистрироваться
06:51

воскресенье,
16 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Україна має стати силою глобального розвитку

15.07.2023 / 10:10
Український потенціал після війни має бути інвестований в український розвиток.

Про це сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні я взяв участь у розмові в Америці на конференції за участю керівників найбільших і найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів. Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей", - сказав президент.

"Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Весь він спрямований на наш захист. Але коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток", - заявив він.

"Що дасть світу Україна перемоги? І це питання кожен і кожна зараз в Україні, хто працює для держави, хто планує працювати для держави, кожен і кожна зараз мають поставити це питання собі та знайти відповідь", - сказав президент.

За його словами. "Україна стала глобальною силою і має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде".

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 июля
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.