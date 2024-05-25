МО України: Величезна кількість неточностей і застарілих даних у реєстрі пов'язана з людським чинником

Величезна кількість неточностей і застарілих даних у реєстрі пов'язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян. Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли у пресслужбі Міноборони.

"У першому разі оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. У другому - громадянин не сповіщав ТЦК про зміну місця проживання, народження дітей, вступ на службу тощо. Нагадаємо, що реєстр "Оберіг" взаємодіє з іншими державними реєстрами і має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично", - стверджують у Міноборони.

Там також пояснили: якщо дані було внесено з помилками, відвідування ТЦК все одно не уникнути.

Викликає критику й обмежений стартовий функціонал застосунку "Резерв+". Зараз через додаток можна змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня. Проте користувачі очікували можливості оновлення всіх персональних відомостей. Після оновлення інформації у "Резерв+" військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг".

"Зараз ця інформація має виключно інформативний характер, але впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, вона стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво", - зазначили у Міноборони.

У перші години запуску застосунок зіткнувся з великим навантаженням. Користувачі масово скаржилися на неможливість зайти до "Резерв+". У пресслужбі Міноборони пояснили, що були моменти пікового навантаження, коли водночас сотні тисяч громадян намагались авторизуватися у "Резерв+".

Зараз команда працює над інструментами швидкого опрацювання заявок та актуалізації інформації в реєстрі. Щоб прискорити опрацювання неточностей та актуалізацію даних, чоловікам радять звернутися саме до ТЦК й оновити інформацію про себе.