Войти | Зарегистрироваться
17:42

четверг,
30 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

У Кабміні визначилися з об’єктами, яким не будуть обмежувати постачання електроенергії

29.05.2024 / 16:25
Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Порядок передбачає, що оператор системи передачі може коригувати обсяги граничної потужності для забезпечення стабільності енергосистеми у разі суттєвих змін у її стані чи режимах споживання.

Згідно з документом, основний споживач, електропостачання якого має пріоритетний характер, може відключати субспоживачів, робота яких не впливає на його діяльність.

"У разі невжиття основним споживачем заходів із відключення субспоживачів, які не впливають на роботу основного споживача, такі основні споживачі можуть включатися до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

У документі наводиться перелік критично важливих об'єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання під час обмежень електроенергії.

Сюди входять:

  • Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.
  • Заклади охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.
  • Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.
  • Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни.
  • Підприємства з неперервним циклом виробництва.
  • Електронні комунікаційні мережі.
  • Органи державної влади, такі як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

Зазначається, що прийняте рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та життєво важливих об'єктів в умовах можливих обмежень електропостачання. Це є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України.

Кабмін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 мая
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.