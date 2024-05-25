Войти | Зарегистрироваться
15:41

среда,
29 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Мінвідновлення розповіли, як планують оцінювати корупційні ризики у діяльності органів місцевого самоврядування

29.05.2024 / 09:10
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в партнерстві з UNDP в Україні презентувало Методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, повідомила пресслужба міністерства.

"Ми послідовно працюємо над тим, щоб громади мали інструменти для розбудови антикорупційної інфраструктури. Зокрема, йдеться про експертну підтримку та цифрові рішення. Це ключове забезпечення прозорого та підзвітного відновлення. Головна мета нашої роботи з органами місцевого самоврядування - надати їм змогу запобігати корупційним ризикам, залучати інвестиції, відповідати найкращим практикам прозорості. Розроблений посібник важливий для досягнення цієї мети на місцях. Вдячний нашим партнерам за постійну підтримку корисних ініціатив на шляху до розбудови кращої України", - заявив заступник голови Мінвідновлення Сергій Деркач, слова якого наведено у пресрелізі.

Методологія охоплює ключові сфери роботи органів місцевого самоврядування і дає покроковий алгоритм оцінки корупційних ризиків і можливих правопорушень у цих сферах.

Насамперед ідеться про містобудування, земельні відносини, управління нерухомим комунальним майном, публічні закупівлі, антикорупційні заходи, соціально-економічну інфраструктуру.

У посібнику представлено методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування; рекомендації щодо написання звіту за результатами проведеного оцінювання; концепцію розроблення програмного документу територіальної громади у сфері запобігання корупції, зокрема Плану доброчесності, Антикорупційної програми чи іншого документу.

"Успішний досвід проведення оцінки доброчесності в "Містах доброчесності" проєкту EUACI підтвердив цінність розробки цього інструменту. Разом із Мінвідновлення та ПРООН ми продовжуємо працювати над мінімізацією корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. Вона покликана посилити спроможність органів місцевого самоврядування розробити та впровадити механізми запобігання корупції, а також підвищити довіру громадян до місцевої влади", - наголосив керівник Антикорупційної ініціативи ЄС Аллан Паг Крістенсен.

корупція, Мінвідновлення
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 мая
28 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.