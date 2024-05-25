У Мінвідновлення розповіли, як планують оцінювати корупційні ризики у діяльності органів місцевого самоврядування

"Ми послідовно працюємо над тим, щоб громади мали інструменти для розбудови антикорупційної інфраструктури. Зокрема, йдеться про експертну підтримку та цифрові рішення. Це ключове забезпечення прозорого та підзвітного відновлення. Головна мета нашої роботи з органами місцевого самоврядування - надати їм змогу запобігати корупційним ризикам, залучати інвестиції, відповідати найкращим практикам прозорості. Розроблений посібник важливий для досягнення цієї мети на місцях. Вдячний нашим партнерам за постійну підтримку корисних ініціатив на шляху до розбудови кращої України", - заявив заступник голови Мінвідновлення Сергій Деркач, слова якого наведено у пресрелізі.

Методологія охоплює ключові сфери роботи органів місцевого самоврядування і дає покроковий алгоритм оцінки корупційних ризиків і можливих правопорушень у цих сферах.

Насамперед ідеться про містобудування, земельні відносини, управління нерухомим комунальним майном, публічні закупівлі, антикорупційні заходи, соціально-економічну інфраструктуру.

У посібнику представлено методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування; рекомендації щодо написання звіту за результатами проведеного оцінювання; концепцію розроблення програмного документу територіальної громади у сфері запобігання корупції, зокрема Плану доброчесності, Антикорупційної програми чи іншого документу.

"Успішний досвід проведення оцінки доброчесності в "Містах доброчесності" проєкту EUACI підтвердив цінність розробки цього інструменту. Разом із Мінвідновлення та ПРООН ми продовжуємо працювати над мінімізацією корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування. Вона покликана посилити спроможність органів місцевого самоврядування розробити та впровадити механізми запобігання корупції, а також підвищити довіру громадян до місцевої влади", - наголосив керівник Антикорупційної ініціативи ЄС Аллан Паг Крістенсен.