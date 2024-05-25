Українцям нагадали, що потрібно для заміни водійських прав через 2 роки

Що потрібно для заміни прав через 2 роки в Україні у 2024 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Громадянам України надається право на керування транспортними засобами відповідної категорії, яке підтверджується посвідченням водія.

В нашій країні діють національні та міжнародні посвідчення водія, які мають установлений термін дії.

Національне посвідчення водія дійсне протягом 30 років з дати його видання. Проте посвідчення, видане вперше, дійсне протягом 2 років з дня його видання з обмеженим правом керування транспортним засобом.

Зверніть увагу! Обміняти таке посвідчення можна не раніше закінчення строку його дії.

Що потрібно для заміни прав через 2 роки

Після 2 років перше водійське посвідчення замінюють на нове з терміном дії на 30 років.

Відповідно до пункту 25¹ Постанови КМУ від 8 травня 1993 року № 340, обмін посвідчення водія, виданого особі вперше, проводиться без складання іспитів.

Це можливо за умови вчинення особою протягом двох років з дня видання такого посвідчення не більше 2 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та відсутності вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України.

У разі наявності вказаних правопорушень водій може обміняти прострочене посвідчення на постійне лише після складання практичного та теоретичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом (ТЗ), то повернення посвідчення водія, виданого вперше, не відбувається. В такому разі поновлення права керування здійснюється лише після підготовки у навчальному закладі й успішного складання теоретичного і практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Якщо водій за цей час змінив особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові), то обмін посвідчення проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну.

Які документи потрібні для заміни прав через 2 роки

Головний сервісний центр МВС України зазначив, що замовити обмін посвідчення водія можливо декількома способами:

офлайн – у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн – через електронний кабінет водія або через застосунок Дія.

Заміна водійських прав через 2 роки відбувається за наявності таких документів:

паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення або паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

довідки (або її копії) про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану не обов’язково);

платіжного документа (квитанції), який засвідчує оплату адміністративних послуг.

Якщо відбувається обмін наявного посвідчення водія (у разі втрати чи знищення), то водій надає пояснення обставин втрати документа. У разі викрадення додатково має надаватися документ із поліції.

Під час онлайн-замовлення послуги з обміну посвідчення водія фото у новому документі залишається тим, що є в реєстрах. Під час особистого звернення, тобто офлайн, водія сфотографують повторно, в результаті оновиться фото в реєстрах.

Термін надання послуги з заміни посвідчення становить орієнтовно 3-5 робочих днів. Вартість – орієнтовно 572 грн + комісія банку.

Зверніть увагу, якщо термін дії водійського посвідчення закінчився під час воєнного стану, то особі дозволяється керування транспортними засобами. Заміна водійських прав через 2 роки в Україні відбуватиметься після скасування воєнного стану.