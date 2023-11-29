З 1 грудня по всій Україні стартує проєкт із забезпечення прозорих іспитів на отримання посвідчення водія

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС, передає УНН.

З 1 грудня у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях теоретичні та практичні водійські іспити там можна буде здати виключно у сервісних центрах МВС, які доєдналися до пілотного проєкту.

Інші сервісні центри МВС, як і раніше, надаватимуть послуги з реєстрації, перереєстрації та зняття з реєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія.

Півроку тому проєкт зі складання прозорих іспитів стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях. Потім його розширили на інші області (всього 12).

За результатами реалізації проєкту вже є підсумкові результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів, практичний іспит – 35%. Ці цифри свідчать про погану підготовку майбутніх водіїв, наголошують у МВС.

Сервісні центри МВС, що приймають іспити, обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук, та не залишають сліпих зон. Це виключає можливість втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – за 14 днів, практичний – за 21 день. Також запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються на три дні вперед.

Для складання теорії необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускаються дві помилки, якщо помилок більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна не раніше ніж за 10 днів.

Упродовж 10 днів можна оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходив екзамен. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.