Войти | Зарегистрироваться
15:12

среда,
29 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

З 1 грудня по всій Україні стартує проєкт із забезпечення прозорих іспитів на отримання посвідчення водія

28.11.2023 / 13:19
З 1 грудня розширюється по всій Україні пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів на отримання посвідчення водія.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС, передає УНН.

З 1 грудня у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях теоретичні та практичні водійські іспити там можна буде здати виключно у сервісних центрах МВС, які доєдналися до пілотного проєкту.

Інші сервісні центри МВС, як і раніше, надаватимуть послуги з реєстрації, перереєстрації та зняття з реєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія.

Півроку тому проєкт зі складання прозорих іспитів стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях. Потім його розширили на інші області (всього 12).

За результатами реалізації проєкту вже є підсумкові результати середньої успішності серед кандидатів у водії. Теоретичний іспит з першого разу склали лише 24% кандидатів, практичний іспит – 35%. Ці цифри свідчать про погану підготовку майбутніх водіїв, наголошують у МВС.

Сервісні центри МВС, що приймають іспити, обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксують звук, та не залишають сліпих зон. Це виключає можливість втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – за 14 днів, практичний – за 21 день. Також запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються на три дні вперед.

Для складання теорії необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускаються дві помилки, якщо помилок більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна не раніше ніж за 10 днів.

Упродовж 10 днів можна оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходив екзамен. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

МВС, посвідчення водія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.