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Звернення Зеленського про скасування воєнного стану у 10 областях України – це фейк

28.11.2023 / 11:14
У соціальних мережах поширюється відео із заявою президента Володимира Зеленського про нібито скасування воєнного стану в частині України. Цей відеофайл є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, що президент України "скасував" воєнний стан і мобілізацію в 10 областях, щоб піднімати економіку.

Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у TikTok.

Відео опублікував акаунт із логотипом телеканалу ICTV на аватарці, щоб мати правдоподібніший вигляд, але насправді це - не сторінка каналу, а саме відео є підробкою.

Для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення. І жодного слова - про скасування воєнного стану, цю "заяву" зловмисники наклали поверх оригінального відео.

"Також наприкінці ролика показують ведучого ICTV, який закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан. Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу", - додали в Центрі.

фейк
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