Зеленський назвав кількість країн, що підтвердили участь у Саміті миру

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Петром Санчесом пресконференції в Мадриді.

"Наразі вже 90 країн підтвердили свою участь. Ми продовжимо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва", – заявив він.

Зеленський також подякував іспанському прем'єру за його особисту згоду взяти участь у Саміті миру.

За словами президента, цей саміт стане першою реальною можливістю справді наблизити справедливий надійний мир.

"Не просто якусь паузу між російськими ударами, а справді мир. Там на Саміті ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни і подальшої агресії російської федерації, може продемонструвати на Саміті свою справжню зацікавленість у мирі", – додав Зеленський.