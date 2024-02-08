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17:27
Лише 16% росіян війну в Україні не підтримують, - опитування
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15:23
ЄС готується до можливого судового позову проти Угорщини
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14:21
Депутат ЄП закликав запровадити санкції проти Карлсона, який взяв інтерв’ю у путіна
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12:16
Візит путіна до Туреччини відкладено, можливо до кінця квітня - початку травня
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17:27
Хакери зламали дані про вартість іранських дронів для росії
- 17:27
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16:25
Мінекономіки: У 2023 році понад 210 тисяч осіб, які працювали без оформлення, були офіційно працевлаштовані
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В Уряді розповіли, які категорії населення отримують грошову підтримку
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15:23
НБУ: Міжнародні резерви України скоротилися майже на 5%
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16:25
Аналітики: Українці масово скуповують житло на вторинному ринку
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Експерт: В Україні недостатньо економічного підґрунтя для розвитку децентралізованої енергетики
- 16:25
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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