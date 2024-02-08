Депутат ЄП закликав запровадити санкції проти Карлсона, який взяв інтерв’ю у путіна

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsweek.

"Оскільки путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу", – сказав Вергофстадт.

Цього тижня Карлсон відвідав росію, а у вівторок заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським президентом.

Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, сказав виданню, що він згоден з позицією Вергофстадта.

"Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки", – сказав Гарікано про Карлсона.

Зміст інтерв'ю Карлсона з путіним поки що не зрозумілий, але, зважаючи на те, що Карлсона тривалий час захищав певні аспекти російської політики, очікується, що воно буде прихильним до москви.

"Перш за все, слід пам'ятати, що путін – не просто президент країни-агресора, він розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та воєнних злочинах", – прокоментував депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Естонії.

"Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії.

Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС", – додав депутат.