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Візит путіна до Туреччини відкладено, можливо до кінця квітня - початку травня

08.02.2024 / 12:16
Візит обвинуваченого у воєнних злочинах російського диктатора володимира путіна до Туреччини, запланований на 12 лютого, відкладено. Попередньо, зустріч з Реджепом Тайїпом Ердоганом може відбутися у кінці квітня - на початку травня.

Про це з посиланням на джерела в дипломатичних колах Туреччини повідомляють російські пропагандистські канали "тасс" та "ріа новості" у Telegram.

Дипломатичні джерела повідомили, що у лютому візит путіна до Туреччини не відбудеться. За інформацією журналіста турецької газети Hürriyet Ханде Фират, що президент рф збирається до країни пізніше.

"Візит володимира путіна до Туреччини, який планувався на 12 лютого, відкладено. Візит путіна до Туреччини, попередньо, відбудеться наприкінці квітня - на початку травня", - пише "тасс".

При цьому речник російського диктатора дмитро пєсков не підтвердив і не спростував ці повідомлення, а просто зазначив, що "підготовка до зустрічі путіна й Ердогана триває", не вказавши на ймовірні терміни цього.

путін
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