В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации»

Исследование о лояльности жителей Грузии в отношении новой структуры - Православной Церкви Украины - проводилось заинтересованными «специфическими организациями».

Такую точку зрения высказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, спикер УПЦ прокомментировал обнародованную информацию о том, что две трети жителей Грузии якобы одобряют идею поздравить украинскую Церковь с автокефалией.

«Теперь взялись за Грузию. И так же, как в Украине, исследования там проводят специфические организации», - отметил священник.

Он обратил внимание, какая организация проводила исследование.

«Международный республиканский институт (International Republican Institute) — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. Председатель Совета директоров МРИ — сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

Организация работает в тесном сотрудничестве с Госдепом США, Агентством США по международному развитию и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире».

Хоть бы уже не светились настолько явно», - написал протоиерей.