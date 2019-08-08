Войти | Зарегистрироваться
12:37

четверг,
08 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации»

08.08.2019 / 11:25
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации»
Грузия Источник: Центр информации УПЦ
В частности, спикер УПЦ прокомментировал обнародованную информацию о том, что две трети жителей Грузии якобы одобряют идею поздравить украинскую Церковь с автокефалией

Исследование о лояльности жителей Грузии в отношении новой структуры - Православной Церкви Украины - проводилось заинтересованными «специфическими организациями».

Такую точку зрения высказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, спикер УПЦ прокомментировал обнародованную информацию о том, что две трети жителей Грузии якобы одобряют идею поздравить украинскую Церковь с автокефалией.

«Теперь взялись за Грузию. И так же, как в Украине, исследования там проводят специфические организации», - отметил священник.

Он обратил внимание, какая организация проводила исследование.

«Международный республиканский институт (International Republican Institute) — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. Председатель Совета директоров МРИ — сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

Организация работает в тесном сотрудничестве с Госдепом США, Агентством США по международному развитию и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире».

Хоть бы уже не светились настолько явно», - написал протоиерей.

Источник: Inpress.ua
Грузия, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 августа
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.