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На Волыни верующие УПЦ просят Президента Украины защитить их права

15.08.2019 / 12:35
На Волыни верующие УПЦ просят Президента Украины защитить их права
Гонимые общины Волынской епархии УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующие подчеркнули, что, не смотря на их обращения в правоохранительные органы, бесчинства продолжаются

На Волыни, в связи с запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Волынскую область верующие и духовенство Волынской и Владимир-Волынской епархий УПЦ подготовили обращение к главе государства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, в тексте обращения украинцы приветствуют Гаранта Конституции Украины и просят его "прекратить бесчинства и попрание прав верующих УПЦ ".

 «Доводим до Вашего сведения, что после образования в Украине новой религиозной организации ПЦУ, которая получила Томос от Константинопольской Православной Церкви, развитие этой структуры по непонятным для нас причине осуществляют исключительно за счет нашего имущества, наших зарегистрированных приходов – независимых юридических лиц в составе Украинской Православной Церкви, – сообщили авторы обращения. – При этом активисты новой церковной организации, чаще всего при поддержке административного ресурса и силового воздействия военизированных радикальных группировок, разоряют наши храмы, захватывают нашу недвижимость – как церкви, так и священническое жилье, – блокируют нам доступ к церковному служению в храмах, которые строили мы или наши прадеды».

Верующие подчеркнули, что, не смотря на их обращения в правоохранительные органы, бесчинства продолжаются, а расследование преступлений саботируются или проводятся ненадлежащим образом. Противоправные действия церковных рейдеров начиная с зимы 2018-2019 года подкреплены вступившими в силу антиконституционными законами о «переходах» религиозных общин из одной юрисдикции в другую, при этом захватчики не ориентируются в настоящем содержании этих законов, отметили авторы обращения.

«Есть основания утверждать, что абсолютное большинство перерегистраций наших общин "в соответствии с законом о религиозных организациях" на самом деле нарушает все его нормы, не говоря о конституционных правах наших верующих», – подчеркнули в документе и привели ряд фактов, которые доказывают причастность бывшего руководства Волынской областной государственной администрации, лично ее главы Александра Савченко и временно исполняющего обязанности председателя Волынской ОГА Александра Киричука к захватам.

В частности, речь идет о «добровольных переходах» храмов в селе Боблы Турийского района, в селе Будятичи Иваничивского района, в селе Мышев Иваничивского района, в селе Доротище Ковельского района и целом ряде других населенных пунктов области.

«Отдаем должное уважение Вам, Вашему недавнему решению подписать Указ о противодействии в Украине рейдерству. Именно наша церковная структура УПЦ больше всего пострадала от системных рейдерских действий, поэтому мы с радостью восприняли Вашу инициативу эффективного противодействия беззаконию, уменьшению возможностей для рейдеров, что в итоге, верим, поможет нам предотвращать случаи захвата нашего имущества, – заключили авторы обращения. – Однако, пользуясь случаем обратиться к Вам как Гаранта Конституции Украины, просим остановить те рейдерские действия, которые уже совершенных или находятся в процессе совершения».

Источник: Inpress.ua
волынь, УПЦ, президент Украины
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